30.11.2018 (hib 935/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung soll sich nach dem Willen der Linksfraktion bei der UN-Klimakonferenz in Katowice vehement für globale Klimagerechtigkeit einsetzen. In einem Antrag (19/6058) weisen die Abgeordneten auf länderspezifische Unterschiede hin, was die Ausgangsbasis für Klimaschutzmaßnahmen betrifft. Auch Ursachen und Folgen klimainduzierter Migration müssten berücksichtigt werden.

Auf nationalstaatlicher Ebene fordern die Abgeordneten Sozialtarife beim Strom, weniger Rabatte für die Großindustrie und ein Konzept für eine Gebäudesanierung, die energetisch Wirkung entfaltet und die Mieter zugleich nicht belastet. Der Kohleausstieg soll 2030 abgeschlossen sein.