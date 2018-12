Wirtschaft und Energie/Antwort - 05.12.2018 (hib 949/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung hat sich gegen den Vorwurf gewehrt, für den Kauf bestimmter Haushalts- und Elektrogeräte zu werben. Auch der Kauf spezifischer Produkte werde nicht empfohlen, heißt es in der Antwort (19/5870) auf eine Kleine Anfrage (19/5003) der FDP-Fraktion. Die Anfrage bezog sich auf die Nationale Top-Runner Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums, in deren Rahmen unter anderem Geräte hinsichtlich ihrer Energieeffizienz bewertet werden. Dieser Produktfinder nutze lediglich bereits veröffentlichte Informationen über die Effizienz von am Markt verfügbaren Produkten, erklärt die Bundesregierung. Ziel sei die transparente und qualitätsgesicherte Information der Verbraucher über besonders energieeffiziente Produkte.