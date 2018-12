Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antrag - 05.12.2018 (hib 950/2018)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP möchte mit dem Ausbau von Dachgeschossen dem Wohnungsbedarf in Ballungsräumen entgegenkommen. In einem Antrag (19/6219) fordern die Abgeordneten die Bundesregierung zu einer "umfassenden Dach-Offensive" auf. So solle der Ausbau genehmigungsfrei werden, sofern aus statischer und konstruktiver Sicht keine Einwände bestehen und Treppenbreiten sowie Fluchtmöglichkeiten eingehalten werden. Die zulässigen Geschossflächenzahl für Dachausbau und -aufstockung soll überschritten werden dürfen, ohne dass Ausgleichsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Darüber hinaus plädieren die Abgeordneten für Ausnahmen etwa bei der Stellplatzverordnung. Zur Begründung für den Antrag verweisen die Abgeordneten auf eine Studie der TU Darmstadt, die sich mit dem Potenzial von Dachausbauten beschäftigt hat.