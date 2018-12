Auswärtiges/Antwort - 06.12.2018 (hib 955/2018)

Berlin: (hib/AHE) In Deutschland wird gegen insgesamt 14 in Syrien befindliche Deutsche (eine weibliche und 13 männliche Personen) wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung ("Islamischer Staat") oder wegen einer Straftat nach dem Völkerstrafgesetzbuch ermittelt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/5947) auf eine Kleine Anfrage (19/5336) der Fraktion Die Linke hervor.