Inneres und Heimat/Antwort - 06.12.2018 (hib 957/2018)

Berlin: (hib/STO) Nach Kenntnis der Bundesregierung sind seit dem Putschversuch am 15. Juli 2016 in der Türkei 35 deutsche Staatsangehörige im Zusammenhang mit politischen Tatvorwürfen inhaftiert worden. Dies geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/6173) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/5726) hervor. 16 Personen seien 2016, 13 Personen 2017 und sechs Personen 2018 inhaftiert worden, schreibt die Bundesregierung weiter. In einem Fall sei ihr eine rechtskräftige Verurteilung bekannt.