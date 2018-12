Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 07.12.2018 (hib 962/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach Planungen für einen Fernbahntunnel in Frankfurt am Main erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/6087). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, welche Prognosen für den künftigen Bahnverkehr in Frankfurt am Main Hauptbahnhof den Planungen für den Umbau des Knotens Frankfurt am Main zugrunde liegen und für welche Kapazitäten der geplante Fernbahntunnel ausgelegt werden soll.