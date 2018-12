Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 11.12.2018 (hib 973/2018)

Berlin: (hib/STO) Die Organisierte Kriminalität in Deutschland thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/6290). Darin erkundigt sie sich danach, wie die Bundesregierung die Entwicklung der Organisierten Kriminalität in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren bewertet. Auch fragt sie unter anderem, in wie vielen Fällen nach Kenntnis der Bundesregierung das am 1. Juli 2017 in Kraft getretene Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung zur Anwendung kam.