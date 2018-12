Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 17.12.2018 (hib 996/2018)

Berlin: (hib/STO) "Straftaten gegen christliche Sakralbauten in Deutschland" thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/6361). Darin erkundigt sie sich danach, welche Erkenntnisse die Bundesregierung "über die bundesweiten Zahlen der Diebstähle und Einbrüche in christliche Kirchen, Kapellen und Kirchenschändungen" in den Jahren 2016 und 2017 hat. Auch will sie unter anderem wissen, in wie vielen der Fälle von Straftaten gegen christliche Sakralbauten in den vergangenen beiden Jahren die Täter ermittelt werden konnten.