Finanzen/Kleine Anfrage - 18.12.2018 (hib 1000/2018)

Berlin: (hib/HLE) Die FDP-Fraktion hat erneut eine Kleine Anfrage (19/6352) zu den Vorstellungen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft für eine europäische Einlagensicherung (EDIS) gestellt. Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, ob die in einem "Non Paper" enthaltenen Vorstellungen zum Einstieg in politische Verhandlungen in EDIS dienen sollen.