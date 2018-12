Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 18.12.2018 (hib 1002/2018)

Berlin: (hib/JOH) Laut Bundesregierung liegt es im Interesse Deutschlands, mit der Volksrepublik China bei der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens und der Agenda 2030 zusammenzuarbeiten. "Aufgrund ihrer Bedeutung beim Schutz und der Bereitstellung globaler öffentlicher Güter sowie ihrer Mitwirkung an internationalen Prozessen, kommt der Volksrepublik eine Schlüsselrolle bei der Lösung globaler Zukunftsfragen zu", schreibt sie in einer Antwort (19/6328) auf eine Kleine Anfrage (19/5446) der AfD-Fraktion.

Zur Institutionalisierung der deutsch-chinesischen Partnerschaft und zur Gestaltung einer global nachhaltigen Entwicklung sei 2016 das Deutsch-Chinesische Zentrum für Nachhaltige Entwicklung (ZNE) gegründet worden. In dessen Rahmen würden derzeit aber noch keine trilateralen oder regionalen Entwicklungsprojekte umgesetzt. Geplant und derzeit in der Abstimmung seien Kooperationsprojekte in Afrika und Asien, insbesondere im Sektor Landwirtschaft, erklärt die Regierung.