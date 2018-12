Finanzen/Antwort - 18.12.2018 (hib 1002/2018)

Berlin: (hib/HLE) Bei 34 Versicherungsunternehmen sind bestimmte Entscheidungsprozesse zum Beispiel in der Schadenbearbeitung vollautomatisiert. Vier weitere Unternehmen würden die Umstellung auf vollautomatische Entscheidungsprozesse planen, heißt es in der Antwort der Regierung (19/6310) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/5943), die sich nach "Big Data" und künstlicher Intelligenz (BDAI) im Versicherungssektor erkundigt hatte. Insgesamt gibt es nach Angaben der Regierung noch 552 Versicherungsunternehmen in Deutschland. Im Jahr 2000 waren es 684 Unternehmen.