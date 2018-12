Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 19.12.2018 (hib 1005/2018)

Berlin: (hib/JOH) Das Vorhaben "Kommunales Ressourcenmanagement in Namibia" hat die Einkommenssituation der Bevölkerung im vergangenen Jahr verbessert. So hätten die Einkommen der 46 gemeinschaftlich geführten Schutzgebiete ("Hegegebiete") in der Projektregion 2017 gegenüber dem Jahr 2016 um durchschnittlich 6.336 Euro gesteigert werden können, schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (19/6341) auf eine Kleine Anfrage (19/5888) der AfD-Fraktion. Die Einnahmen von wirtschaftlich tätigen Einzelpersonen sei in den Hegegebieten zwischen 2016 und 2017 um insgesamt 488.730 Euro gestiegen.

Zur Erschließung der zusätzlichen Einkommensquellen seien im Rahmen des Projekts unter anderem Potenziale für die Vermarktung einheimischer Pflanzen zur Entwicklung neuer Wertschöpfungsketten analysiert worden. Außerdem wurden Schulungen in nachhaltigen Erntetechniken und Vermarktungen durchgeführt und Marktanalysen erstellt.