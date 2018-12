Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 19.12.2018 (hib 1006/2018)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Stand des Vergabeverfahrens für die Veräußerung der übergangsweise beim Bund liegenden Geschäftsanteile an der Toll Collect GmbH, die das Lkw-Mautsystem betreibt, erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. In einer Kleinen Anfrage (19/6313) wird die Bundesregierung gefragt, wie sie sich für den Fall vorbereitet, dass Toll Collect über den 28. Februar 2019 hinaus in staatlichem Eigentum verbleibt und welche Maßnahmen sie bisher ergriffen hat, um den störungsfreien Weiterbetrieb des Mautsystems auch nach dem automatischen Auslaufen des Interims-Betreibervertrages zum 28. Februar 2019 zu gewährleisten.