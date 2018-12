Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 19.12.2018 (hib 1006/2018)

Berlin: (hib/HAU) Die Eisenbahnstrecke Gotha-Leinefelde über Bad Langensalza und Mühlhausen (Thüringen) ist nach Angaben der Bundesregierung am 6. November 2018 in den Vordringlichen Bedarf (höchste Dringlichkeitsstufe) des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2030 aufgestiegen. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/6311) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/5945).