Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung hält Effizienzgewinne durch Anwendung vollautomatischer Entscheidungsprozesse im Finanzsektor für möglich. Diese Effizienzgewinne könnten in solchen Bereichen besonders hoch sein, in denen eine hohe Zahl hinreichend ähnlicher Vorgänge zu beobachten ist, heißt es in der Antwort der Regierung (19/6309) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/5921), die sich nach "Big Data" und künstlicher Intelligenz (BDAI) im Finanzsektor erkundigt hatte. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) führe derzeit Konsultationen wegen BDAI durch. Mit einer Veröffentlichung der Ergebnisse werde im ersten Quartal 2019 gerechnet. Wie aus der Antwort weiter hervorgeht, hat sich die Zahl der Banken seit dem Jahr 2000 von 2.988 auf 1.671 in diesem Jahr verringert.