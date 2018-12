Gesundheit/Kleine Anfrage - 19.12.2018 (hib 1007/2018)

Berlin: (hib/PK) Die Digitalisierung in der Pflege bietet nach Ansicht der FDP-Fraktion großes Potenzial. Die Möglichkeiten würden jedoch vielfach noch nicht genutzt, heißt es in einer Kleinen Anfrage (19/6473) der Fraktion. Die Abgeordneten wollen nun erfahren, welche Ziele die Bundesregierung mit der Digitalisierung in der Pflege verfolgt und welches Entlastungspotenzial die Pflegeeinrichtungen selbst durch die Digitalisierung sehen.