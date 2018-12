Finanzen/Kleine Anfrage - 20.12.2018 (hib 1011/2018)

Berlin: (hib/HLE) Das Verhalten von Indexfonds macht die FDP-Fraktion zum Thema einer Kleinen Anfrage (19/6303). Dabei geht es um die "Common Overship", was bedeutet, dass Vermögensverwalter mit Minderheitsanteilen an vielen Unternehmen weniger Interesse an Wettbewerb haben. Dieser Mangel an Wettbewerb könne zu Wohlstandsverlusten führen, schreiben die Abgeordneten in der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage. Die Bundesregierung soll angeben, ob die Effekte der "Common Overship" über Angaben in zwei Gutachten der Monopolkommission hinaus erforscht worden sind. Außerdem wird die Bundesregierung gefragt, ob sie die gegenwärtigen Wettbewerbsregeln für erfolgreich hält und ob es sich bei Vermögensverwaltern um "Schattenbanken" handelt.