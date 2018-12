Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 21.12.2018 (hib 1014/2018)

Berlin: (hib/HAU) Das vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ver-sendete Schreiben an Besitzer von Dieselfahrzeugen, die nicht der neuesten Abgasnorm entsprechen und in denen diese zur Wahrnehmung von "Umtauschprämien, Leasingangeboten oder Rabattaktionen der Fahrzeughersteller" aufgefordert werden, thematisiert die Fraktion der FDP in einer Kleinen Anfrage (19/6393). Die Bundesregierung soll darüber Auskunft geben, ob die Angebote der Hersteller vor Versenden des Schreibens zum Neuerwerb auf "Verbraucherfreundlichkeit und Transparenz" geprüft wurden. Wissen wollen die Abgeordneten auch, ob das KBA-Schreiben in Absprache mit den Herstellern erstellt wurde.