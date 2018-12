Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 21.12.2018 (hib 1014/2018)

Berlin: (hib/HAU) Wie die Bundesregierung die Auswirkung von Software-Updates an Kraftfahrzeugen auf die Verkehrssicherheit und die Umweltverträglichkeit dieser Fahrzeuge bewertet, möchte die FDP-Fraktion wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/6394) erkundigen sich die Abgeordneten auch, ob aus Sicht der Bundesregierung Fahrzeughalter sachgemäß über Inhalte jedes Software-Updates an ihren Fahrzeugen hingewiesen werden sollten.