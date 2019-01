Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 04.01.2019 (hib 6/2019)

Berlin: (hib/HAU) Zwischen der Bundesregierung, dem Land Baden-Württemberg und den betroffenen Landkreisen Konstanz und Bodensee gab es bislang keine Gespräche zur Realisierung der Elektrifizierung der Bodenseegürtelbahn. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/6579) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/6260) hervor. Züge des Schienenpersonenfernverkehrs verkehrten auf der Bodensegürtelbahn nicht, Güterverkehre nur in sehr begrenztem Umfang. "Damit liegen die Voraussetzungen für eine Aufnahme der Bodenseegürtelbahn in den Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030 nicht vor", heißt es in der Antwort.