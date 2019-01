Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 04.01.2019 (hib 6/2019)

Berlin: (hib/HAU) Welche Investitionen die Bundesregierung für die Umsetzung des Bedarfsplans Schiene auf Basis der mittelfristigen Finanzplanung vorsieht, möchte die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/6557) mit dem Titel: "Umsetzung des Bedarfsplans Schiene und weiterer Investitionsprogramme für den Ausbau des Schienennetzes" erkundigen sich die Abgeordneten auch danach, wie die Bundesregierung die mit dem Planungsbeschleunigungsgesetz beschlossene Zusammenführung der Funktionen "Planfeststellungsbehörde" und "Anhörungsbehörde" beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) in der Praxis umsetzen will.