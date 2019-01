Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 07.01.2019 (hib 8/2019)

Berlin: (hib/HAU) Die durch Eisplatten auf Lkw-Dächern entstehende Gefährdung der Verkehrssicherheit thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/6597). Werden die Planendächer von Lkw bei Schneefall und Frost in der Winterzeit nicht beräumt, gehe von ihnen eine Gefährdung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer durch herunterfliegende Eisplatten und Schneemengen aus, schreiben die Abgeordneten. Bisher, so heißt es in der Vorlage, fehle es in Deutschland entlang des Bundesfernstraßennetzes an einer ausreichenden Anzahl von Schneeräumgerüsten, die es auch auf den Lkw-Stellplätzen an den Autobahnen erlauben, dass die Fahrer ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen und die Planendächer ihrer Fahrzeuge umfassend beräumen können.

Die Bundesregierung wird vor diesem Hintergrund befragt, welche Maßnahmen sie seit 2013 unternommen hat, um die Gefährdungen durch Eisplatten und Schneemengenabstürzen, die von Lkw-Planen herunterfliegen, für alle Verkehrsteilnehmer zu minimieren. Die Grünen wollen zudem wissen, ob nach Ansicht der Bundesregierung der Aufbau eines Netzes von Schneeräumgerüsten und Plattformsystemen entlang des Bundesfernstraßennetzes aus dem Haushaltstitel "Um- und Ausbau, Rastanlagen" finanziert werden kann.