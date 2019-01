Haushalt/Kleine Anfrage - 08.01.2019 (hib 9/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die FDP-Fraktion will Auskunft über die "Erfüllung der Reformauflagen in den europäischen Hilfsprogrammen durch Griechenland seit dem Jahr 2010". In einer Kleinen Anfrage (19/6556) erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, welche im Rahmen der ESM-Programme vereinbarten Maßnahmen Griechenland umgesetzt hat und welche nicht.