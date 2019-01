Wirtschaft und Energie/Antwort - 10.01.2019 (hib 26/2019)

Berlin: (hib/PEZ) In der Diskussion über eine Zeitumstellung in der EU legt die Bundesregierung Wert auf eine einheitliche Lösung. Die Vermeidung von Zeitinseln und Friktionen im Binnenmarkt sei von zentraler Bedeutung, schreibt die Bundesregierung in der Antwort (19/6571) auf eine Kleine Anfrage (19/6204) der FDP-Fraktion. Ob sie sich für eine permanente Sommer- oder Winterzeit einsetze, sei noch offen. Eine Festlegung werde "im Lichte der Folgenabschätzung" erfolgen. Grundsätzlich setze sich die Bundesregierung für eine zügige Umsetzung der Abschaffung der Zeitumstellung ein, heißt es weiter.