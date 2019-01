Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 11.01.2019 (hib 27/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fragt nach konkreten Planungen für eine Batteriezellfertigung in Deutschland. In einer Kleinen Anfrage (19/6754) erwähnen die Abgeordneten unterschiedliche Aussagen über finanzielle Organisation und Ausstattung einer solchen Fertigung von Seiten der Bundesregierung einerseits und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) andererseits. Nun möchten sie wissen, wie der strategische Ansatz lautet, welche Grundlage es für Zielfestlegungen gibt, und sie erkundigen sich detailliert nach dem Stand in verschiedenen Handlungsfeldern.