Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 18.01.2019 (hib 66/2019)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verlangt Auskunft nach dem Umgang mit den Akten der Treuhandanstalt, deren Tochtergesellschaften und Nachfolgeorganisationen. In einer Kleinen Anfrage (19/6751) will sie unter anderem wissen, wie umfangreich der Aktenbestand ist, in wessen Eigentum sie sich befinden, wo die Akten gelagert sind und wie viele in das Bundesarchiv überführt werden. Zudem möchten die Grünen erfahren, wie und in welchem Umfang die in das Bundesarchiv überführten Akten erschlossen und zugänglich gemacht werden.