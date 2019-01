Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 18.01.2019 (hib 66/2019)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion will über externen Sachverstand im Geschäftsbereich des Bundesfamilienministeriums informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/6951) will sie unter anderem wissen, ob es im Ministerium oder den ihm nachgeordneten Bundesbehörden Expertengremien gibt, die sich mit Digitalisierung, Verbraucherschutz und den Interessen kleiner und mittelständischer Unternehmen beschäftigen. Zudem möchten die Liberalen erfahren, auf welcher Rechtsgrundlage und für wie lange diese Gremien einberufen wurden, wie ihr jeweiliger Auftrag lautet und nach welchen Kriterien die Sachverständigen ausgewählt wurden.