Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 18.01.2019 (hib 66/2019)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion fragt nach der Haltung der Bundesregierung zu einer möglichen Konvention der Vereinten Nationen für die Rechte älterer Menschen. In einer Kleinen Anfrage (19/6959) will sie unter anderem erfahren, welche konkreten Maßnahmen die Regierung ergreift, um auf eine solche Konvention hinzuwirken. Zudem möchte sie wissen, welche Formen den Altersdiskriminierung aus Sicht der Regierung in Deutschland bestehen und welche Projekte gegen Altersdiskriminierung die Regierung seit 1998 gefördert hat.