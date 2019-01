Verteidigung/Kleine Anfrage - 18.01.2019 (hib 67/2019)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke erkundigt sich nach der Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen am Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern. In einer Kleinen Anfrage (19/6752) will sie unter anderem wissen, welche Behörde für die Überwachung und Einhaltung des Lärmschutzes auf dem Truppenübungsplatz zuständig ist und welche Lärmmessungen es in den vergangenen zehn Jahren im Bereich der Schießbahn 213 gegeben hat. Zudem möchte sie erfahren, welche Änderungen seit 1993 hinsichtlich der festgesetzten Schießzeiten erfolgten.