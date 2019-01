Finanzen/Kleine Anfrage - 23.01.2019 (hib 82/2019)

Berlin: (hib/HLE) Welche gesetzgeberischen Maßnahmen sich aus dem EU-Austrittsabkommen mit Großbritannien für die Bereiche Steuern, Finanzen und Zoll ergeben, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/7103) von der Bundesregierung erfahren. Gefragt wird weiter nach den erforderlichen Maßnahmen für den Fall, dass es kein Abkommen zum EU-Austritt von Großbritannien gibt. Die Abgeordneten interessiert auch, wie die Bundesregierung über Veränderungen und Konsequenzen aus dem Austritt informieren will.