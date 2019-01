Finanzen/Antwort - 28.01.2019 (hib 94/2019)

Berlin: (hib/HLE) Seit 2088 wurden für den Abschluss von Lebens- und Pensionsversicherungen 54,8 Milliarden Euro Provisionen an Versicherungsvermittler gezahlt. Diese Zahl ergibt sich aus der Antwort der Bundesregierung (19/7101) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/6551). Die Provisionen flossen für den Abschluss von insgesamt 57,5 Millionen Versicherungspolicen. Zuletzt waren 2017 4,8 Milliarden Euro für fünf Millionen Policen an die über 200.000 Versicherungsvermittler in Deutschland gezahlt worden. Insgesamt 84 Lebensversicherungsunternehmen sind am Markt aktiv.

Die Bundesregierung beabsichtigt einen gesetzlichen Provisionsdeckel für Lebens- und Restschuldversicherungen einzuführen, "der etwaigen Fehlanreizen entgegenwirken und die weitere Senkung der Abschlusskosten unterstützen soll", wird erläutert. Ein Provisionsverbot sei nicht geplant. Ein Gesetzentwurf werde derzeit vorbereitet. Eine Entscheidung über die genaue Ausgestaltung des Provisionsdeckels einschließlich der konkreten Höhe sei aber noch nicht getroffen worden.