Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 28.01.2019 (hib 94/2019)

Berlin: (hib/EIS) Der Bund hat in den vergangenen drei Legislaturperioden in drei Tranchen rund 123.000 Hektar naturschutzfachlich bedeutsamer Flächen als Nationales Naturerbe an die DBU Naturerbe GmbH, die Länder sowie an Naturschutzstiftungen und -verbände unentgeltlich übertragen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung (19/7161) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/6552) hervor. Weiter heißt es, dass es sich bei den unentgeltlich übertragenen Flächen überwiegend um ehemalige Militärflächen und um Flächen des Grünen Bandes, Bergbaufolgelandschaften sowie land- und forstwirtschaftliche Flächen aus dem ehemaligen Treuhandvermögen in naturschutzfachlich bedeutsamen Gebieten handele. Die Übertragung sei unentgeltlich jeweils auf Grundlage von Beschlüssen des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages erfolgt. Im aktuellen Koalitionsvertrag sei vereinbart worden, dass das Nationale Naturerbe mit einer vierten Tranche um über 30.000 Hektar erweitert werden soll. Davon sollen 20.000 Hektar von der Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) zur Verfügung gestellt werden.