Arbeit und Soziales/Antwort - 29.01.2019 (hib 104/2019)

Berlin: (hib/CHE) Die Arbeitsschutzbehörden der Länder beanstandeten im Jahr 2017 in rund 350.000 Fällen die bei Kontrollen erfassten Arbeitsschutzvorkehrungen in Betrieben und auf Baustellen. Das geht aus der Antwort (19/7218) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/6041) der Fraktion Die Linke hervor. In der genannten Statistik ist Baden-Württemberg jedoch nicht erfasst.