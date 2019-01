Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 29.01.2019 (hib 105/2019)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der in den Jahren 2013 bis 2018 polizeilich registrierten Fälle von Menschenhandel, Zwangsprostitution und Zwangsarbeit erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/7279). Auch will sie unter anderem wissen, wie viele Fälle von "Ausbeutung der Arbeitskraft" sowie "Ausbeutung und Ausnutzung einer Freiheitsberaubung" im genannten Zeitraum polizeilich registriert wurden.