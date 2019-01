Inneres und Heimat/Antwort - 29.01.2019 (hib 105/2019)

Berlin: (hib/STO) Für die Pflege eines positiven Armenienbildes in Deutschland ist laut Bundesregierung vor allem die armenische Botschaft in Berlin zuständig. Zu dieser halte sie engen Kontakt, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/7266) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/6695). Darüber hinaus gebe es eine Reihe von Nichtregierungsorganisationen in Deutschland, etwa die Deutsch-Armenische Gesellschaft, die sich ebenfalls um ein positives Armenienbild bemühen.