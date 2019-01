Kultur und Medien/Kleine Anfrage - 30.01.2019 (hib 112/2019)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vereinbarte "Gesamtbetrachtung der audiovisuellen Industrien von Bund und Ländern". In einer Kleinen Anfrage (19/7063) will sie unter anderem wissen, was die Bundesregierung unter dieser Gesamtbetrachtung versteht, wie diese ausgestaltet werden soll und ob die Ergebnisse veröffentlicht werden sollen. Zudem möchte sie wissen, wer in Anbetracht der Kulturhoheit der Länder eine solche Gesamtbetrachtung vornehmen soll.