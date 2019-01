Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 30.01.2019 (hib 115/2019)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Cyberangriffe auf staatliche Institutionen sowie auf öffentliche und private Unternehmen seit 2010 erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/7321). Auch will sie unter anderem wissen, in wie vielen Fällen die Identität der Täter einwandfrei festgestellt werden konnte.