Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 31.01.2019 (hib 123/2019)

Berlin: (hib/STO) Den "Umgang mit der türkischen Band Grup Yorum" thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/7336). Darin schreibt die Fraktion, die 1985 gegründete Band Grup Yorum sei "die wohl populärste linksgerichtete Musikgruppe der Türkei, wo ihre Mitglieder aber massiver politischer Verfolgung ausgesetzt sind". Wissen will die Fraktion unter anderem, welche Kenntnis die Bundesregierung über die derzeitige Situation der Bandmitglieder von Grup Yorum hat, wie viele der Musiker sich in der Türkei in Untersuchungs- oder Strafhaft befinden, wie viele aus der Türkei geflohen sind und wie viele mit welchem Aufenthaltstitel in Deutschland leben.