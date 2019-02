Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 31.01.2019 (hib 125/2019)

Berlin: (hib/STO) Die "Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in Deutschland" thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/7349). Darin erkundigt sie sich danach, welche Strategie die Bundesregierung bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung verfolgt . Auch will sie unter anderem wissen, wie viele und welche Verwaltungsleistungen seit 2013 digitalisiert wurden.