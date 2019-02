Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 01.02.2019 (hib 127/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleine Anfrage (19/7332) nach dem "EU-Richtlinienentwurf zu Kunststoffprodukten". Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem Auskunft darüber, wie die Bundesregierung zu dem Vorschlag steht, künftig Einweggetränkepackungen so zu gestalten, dass sich der Deckel nicht mehr von der Flasche lösen lässt.