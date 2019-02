Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 01.02.2019 (hib 127/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die Quantifizierung von Abfallströmen thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/7354). Von der Bundesregierung will die Fraktion unter anderem Auskunft über die Menge an Kunststoff, die jährlich in Deutschland hergestellt wird.