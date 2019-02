Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 01.02.2019 (hib 128/2019)

Berlin: (hib/EIS) Die AfD-Fraktion fordert, den Schutz der Vögel in Europa zu verbessern. Die Abgeordneten verlangen in einem Antrag (19/7428) von der Bundesregierung, bei der EU-Kommission den Schutz der gefährdeten Arten Feldlerche, Turteltaube, Großer Brachvogel, Bekassine, Kiebitz oder Goldregenpfeifer gemäß Artikel 7 Vogelschutzrichtlinie durchzusetzen, damit die im eigenen Land durchgeführten Schutzbemühungen nicht durch im Ausland zugelassene oder geduldete Fang- und Tötungsmethoden konterkariert werden. Darüber hinaus soll sich die Regierung gegenüber der EU-Kommission für eine verstärkte Aufklärung der Bevölkerung in Europa und insbesondere in Südeuropa über die Folgen des Vogelfangs für das Artensterben einsetzen.