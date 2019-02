Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 04.02.2019 (hib 133/2019)

Berlin: (hib/HAU) Für den administrativen Kostenaufwand der Länder bei der Verwendung von Regionalisierungsmitteln zur Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) interessiert sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/7351) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie hoch der Anteil des Managementaufwandes an den zur Verfügung gestellten Regionalisierungsmitteln in den einzelnen Bundesländern ist und ob es nach Auffassung der Regierung Möglichkeiten gibt, diesen Aufwand zu reduzieren.