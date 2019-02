Wirtschaft und Energie/Antwort - 04.02.2019 (hib 134/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die Zahl der stationären Reisebüros steigt ungeachtet des florierenden Onlinegeschäfts in der Branche. Wie aus der Antwort (19/7254) auf eine Kleine Anfrage (19/6534) der FDP-Fraktion hervorgeht, kletterte die Zahl der in Deutschland ansässigen Reisebüros von 9.195 im Jahr 2012 auf 10.364 im Jahr 2017. Die Bundesregierung bezieht sich auf Zahlen des Deutschen Reiseverbands und weist darauf hin, dass ein Zeitvergleich aufgrund einer über die Jahre veränderten Erhebungsmethodik nur eingeschränkt möglich sei. Die Aussichten für die Branche bewertet sie grundsätzlich positiv. "Obwohl der Reisevertrieb auch in Deutschland einem längerfristigen Strukturwandel unter anderem durch die Digitalisierung unterliegt, geht die Bundesregierung davon aus, dass die persönliche Beratung im stationären Reisebüro für viele deutsche Urlauber weiterhin einen hohen Stellenwert einnehmen wird." In der Antwort äußert sich die Bundesregierung zudem zu weiteren Aspekten der Branche wie Arbeitsverhältnissen und Ausbildungswegen.