Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 04.02.2019 (hib 134/2019)

Berlin: (hib/HAU) Die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) bildet nach Auskunft der Bundesregierung seit 2018 am Maximum ihrer aktuellen Fluglotsen-Ausbildungskapazität aus und stellt dazu 120 Auszubildende pro Jahr ein. Hiervon seien derzeit 80 Auszubildende pro Jahr für die Kontrollzentralen und 40 Auszubildende pro Jahr für die Tower-Dienste an den 16 internationalen Verkehrsflughäfen vorgesehen. Darüber hinaus versuche die DFS, fertig ausgebildete Fluglotsen am Markt zu akquirieren, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/7236) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/6845).