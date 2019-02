Wirtschaft und Energie/Antwort - 06.02.2019 (hib 139/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Um Förderprogramme mit dem Ziel, gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland zu ermöglichen, geht es in der Antwort (19/7256) auf eine Kleine Anfrage (19/6691) der AfD-Fraktion. Darin listet die Bundesregierung auf, in welchen Ministerien mit welchem Budget und unter welchem Titel Programme laufen. Außerdem berichtet sie über den Stand der Arbeit in der Kommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse" und eine Arbeitsgemeinschaft innerhalb dieser Kommission mit dem Titel "Wirtschaft und Innovation".