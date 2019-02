Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Anhörung - 08.02.2019 (hib 146/2019)

Berlin: (hib/SCR) Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen CO2-Emissionsnormen für neue schwere Nutzfahrzeuge ((KOM(2018)284 endg./2; Ratsdok.-Nr. 8922/1/18) sind am Mittwoch, 20. Februar 2019, Thema einer öffentlichen Anhörung im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Von 11 bis 13 Uhr werden sich die Abgeordneten mit zehn geladenen Sachverständigen zu dem Vorschlag austauschen.

Die Anhörung im Sitzungssaal 3.101 (Anhörungssaal) im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in Berlin ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen sowie auf der Webseite des Deutschen Bundestages übertragen. Gäste können sich unter Angabe von Name, Vorname sowie Geburtsdatum bis zu zwei Werktage vor der Sitzung per E-Mail an umweltausschuss@bundestag.de anmelden.