Europa/Unterrichtung - 08.02.2019 (hib 146/2019)

Berlin: (hib/JOH) Der Bericht der Delegation des Bundestages in der Interparlamentarischen Konferenz über Stabilität, wirtschaftspolitische Koordinierung und Steuerung in der Europäischen Union über die 11. Tagung vom 17. bis 18. September 2018 in Wien liegt dem Bundestag jetzt als Unterrichtung (19/7563) vor.