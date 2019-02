Wirtschaft und Energie/Antrag - 13.02.2019 (hib 165/2019)

Berlin: (hib/PEZ) Die Linksfraktion will eine Einkommens- und Beschäftigungsgarantie für Bergbau-Beschäftigte gesetzlich verankern. Es gehe darum, den Strukturwandel in den Braunkohleregionen in Ost und West sozial gerecht und planungssicher zu gestalten, erklären die Abgeordneten in einem Antrag (19/7703). Darin fordern sie die Bundesregierung auch auf, gesetzlich einen Abriss weiterer Dörfer zu Gunsten von Tagebauen zu verbieten. Außerdem müssten Strukturhilfen verbindlich zugesichert und nachgewiesen demokratisch und nachhaltig verwendet werden; Energiekonzerne dürften im Zuge des Kohleausstiegs keine weiteren Vergünstigungen erhalten.