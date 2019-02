Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 13.02.2019 (hib 166/2019)

Berlin: (hib/JOH) Nach einer Belegfälschung bei einem Vorhaben zur städtischen Wasser- und Sanitärversorgung im November 2016 ist es nach Kenntnis der Bundesregierung im Zusammenhang mit Projekten und Vorhaben der bilateralen deutschen Entwicklungszusammenarbeit mit Sambia zu keinen weiteren Verdachtsfällen von Mittelfehlverwendungen gekommen. Auch in gegenwärtig geförderten Projekten privater Träger in Sambia seien keine Verdachtsfälle bekannt, schreibt sie in einer Antwort (19/7516) auf eine Kleine Anfrage (19/7153) der AfD-Fraktion. Die Gesamtsumme der nach derzeitigem Stand fehlverwendeten und nicht belegten Mittel in Höhe von umgerechnet zirka 666.000 Euro sei durch Einzahlungen der sambischen Regierung inzwischen vollständig ausgeglichen worden.